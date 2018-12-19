Безработная рецидивистка оставила кондинца без денег
Отвлекла разговорами и незаметно стянула кошелёк со шкафа у жителя Кондинского района ранее судимая соседка. Мужчина обратился в полицию.
Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась местная 48-летняя неработающая, ранее судимая жительница. Так, накануне подозреваемая зашла к своему соседу, чтобы решить бытовые вопросы. Во время разговора женщина увидела на шкафу кошелек и в момент, когда заявитель отвлекся, похитила его. В портмоне злоумышленница обнаружила банковскую карту и записанный на бумаге ПИН-код. Воспользовавшись картой, женщина сняла 17500 рублей в ближайшем банкомате и распорядилась по своему усмотрению.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража».