Безработная рецидивистка оставила кондинца без денег

19 Дек. 08:53 2018-12-19T08:53:13+03:00

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Отвлекла разговорами и незаметно стянула кошелёк со шкафа у жителя Кондинского района ранее судимая соседка. Мужчина обратился в полицию.

Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась местная 48-летняя неработающая, ранее судимая жительница. Так, накануне подозреваемая зашла к своему соседу, чтобы решить бытовые вопросы. Во время разговора женщина увидела на шкафу кошелек и в момент, когда заявитель отвлекся, похитила его. В портмоне злоумышленница обнаружила банковскую карту и записанный на бумаге ПИН-код. Воспользовавшись картой, женщина сняла 17500 рублей в ближайшем банкомате и распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража».