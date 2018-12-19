За минувшие сутки в Югре в 5 ДТП пострадали пять человек

19 Дек. 08:32 2018-12-19T08:32:35+03:00

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Жёсткое ДТП произошло в Нижневартовске. Маленький «Матиз» не пропустил «Ленд Крузер». Пострадаль водитель малолитражки.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, авария случилась в 11:13 на улице Ленина. Мужчина за рулём «ДЭУ MATИЗ» при повороте налево на зеленый сигнал светофора, не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в «Тойота Ленд Крузер», который двигался во встречном направлении прямо.

В результате происшествия, пострадал водитель автомобиля «ДЭУ МАТИЗ».

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.