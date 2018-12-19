2018-12-19T08:32:35+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 5 ДТП пострадали пять человек

Задержаны шесть пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Жёсткое ДТП произошло в Нижневартовске. Маленький «Матиз» не пропустил «Ленд Крузер». Пострадаль водитель малолитражки.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, авария случилась в 11:13 на улице Ленина. Мужчина за рулём «ДЭУ MATИЗ» при повороте налево на зеленый сигнал светофора, не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в «Тойота Ленд Крузер», который двигался во встречном направлении прямо.

В результате происшествия, пострадал водитель автомобиля «ДЭУ МАТИЗ».

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека