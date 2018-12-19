В Югре открыты 16 ледовых переправ

19 Дек. 07:58 2018-12-19T08:12:54+03:00

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Сотрудники МЧС России по ХМАО-Югре сообщили, что с 18 декабря, в округе открыты 16 ледовых перправ, 12 из которых муниципальные.

В Нижневартовском районе приняты в эксплуатацию три ледовые переправы грузоподъемностью 20 тонн: на реке Сабун на автозимнике п. Белорусский – с. Ларьяк, реках Вах и Пасол на автозимнике с. Ларьяк – д. Чехломей – д. Большой Ларьяк.

В Кондинском районе на реке Конда открыты 4 ледовые переправы грузоподъемностью 15 тонн на реке Конда в районе п. Ямки, п. Юмас, с. Болчары и п. Кондинское.

По одной технологической переправе начали работу в Ханты-Мансийском (в районе п. Цингалы) и Сургутском районах.

Напомним, на прошлой неделе инспекторы ГИМС приняли в эксплуатацию пять переправ межмуниципального значения в Березовском и Белоярском районах и две технологические - в Ханты-Мансийском.

В рамках месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС совместно с сотрудниками ГИБДД, МВД, представителями местных администраций продолжают патрулирование водных объектов на предмет выявления несанкционированного выезда автотранспорта на лед.

Только за минувшие выходные специалисты привлеки к административной ответственности 24 человека в ходе рейдов в Березовском и Октябрьском районах.

- Несмотря на запрещающие знаки и заградительные сооружения в этих муниципальных образованиях зафиксированы неоднократные случаи несанкционированного выезда автотранспорта на лед, - поясняет начальник отдела безопасности людей на водных объектах Игорь Лыткин. – Местные жители самостоятельно разрушают снежные валы, которые преграждают выезд на строящиеся зимние автомобильные дороги, организуют стихийные ледовые переправы, тем самым подвергая угрозе не только собственную жизнь, но и жизнь пассажиров. Ввод в эксплуатацию официальных ледовых переправ в этих районах ожидается 24-25 декабря. В Березовском районе в настоящее время открыты только 4 переправы из 16 запланированных.