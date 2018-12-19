2018-12-19T07:34:46+03:00
Общество

Погода в Югре 19 декабря: сильный ветер и метель

В округ пришло похолодание
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Синоптики предупреждают югорчан о неблагоприятных явлениях. В среду, 19 декабря, на территории Березовского, Белоярского, Нижневартовского районов и в городе Радужный ожидается ветер порывами 15-20 метров в секунду, слабая метель.

В Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь, слабая метель. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью воздуха: -11,-16 ºС, местами -18,-23 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег, слабая метель. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха: -13,-15 ºС.

В Сургуте переменная облачность и небольшой снег. Ветер северный, северо-западный 6-9 метров в секунду, при порывах до 16 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -24 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность и небольшой снег. Ветер северо-западный 9-15 метров в секунду. Температура воздуха: -9, -21 градус.

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