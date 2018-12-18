Жительница Ханты-Мансийска отдала 77 тысяч рублей за фотоаппарат и осталась без покупки

18 Дек. 16:00 2018-12-18T16:00:05+03:00

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Пенсионерка из Ханты-Мансийска мечтала сделать подарок мужу, но попала в «сети» мошенников. Женщина обратилась в полицию.

Женщина пояснила, что хотела сделать подарок своему супругу – фотоаппарат с объективом. В Интернете нашла сайт по продаже фото-видеоаппаратуры и, изучив отзывы пользователей, убедилась в его надежности и безопасности. Созвонившись с менеджером, пострадавшая обговорила детали сделки и в качестве предоплаты перечислила деньги в сумме более 77 тысяч рублей. Однако в назначенное время фотоаппарат она не получила, менеджер перестал выходить на связь, вскоре в сети Интернет перестал функционировать и сайт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».