2018-12-18T15:39:15+03:00
Общество

Активных жителей Нижневартовска ждут на батл супергероев

Идти на мероприятие лучше всей семьей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

Мастер-класс, батл супергероев, Zumba-дискотека и розыгрыш призов состоится в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия» (ул. Чапаева, 22) 23 декабря в Нижневартовске. Они пройдут в рамках физкультурного мероприятия «Активный отдых для всей семьи».

Организаторы предлагают бесплатные открытые тренировки по самым современным и актуальным спортивным направлениям для взрослых и детей в возрасте от четырех лет.

Начало мероприятия в 11 часов. Вход свободный. При себе иметь спортивную форму и кроссовки.

Приходить на мероприятие лучше всей семьёй. Отметим, что сейчас в Югры проходят многочисленные массовые спортивные и культурные мероприятия. Узнать расписание афиш можно узнать на сайтах муниципалитетов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека