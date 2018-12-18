Активных жителей Нижневартовска ждут на батл супергероев

18 Дек. 15:39 2018-12-18T15:39:15+03:00

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Мастер-класс, батл супергероев, Zumba-дискотека и розыгрыш призов состоится в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия» (ул. Чапаева, 22) 23 декабря в Нижневартовске. Они пройдут в рамках физкультурного мероприятия «Активный отдых для всей семьи».

Организаторы предлагают бесплатные открытые тренировки по самым современным и актуальным спортивным направлениям для взрослых и детей в возрасте от четырех лет.

Начало мероприятия в 11 часов. Вход свободный. При себе иметь спортивную форму и кроссовки.

Приходить на мероприятие лучше всей семьёй. Отметим, что сейчас в Югры проходят многочисленные массовые спортивные и культурные мероприятия. Узнать расписание афиш можно узнать на сайтах муниципалитетов.