2018-12-18T14:54:35+03:00
Происшествия

Жительница Нижневартовска помогла донести продукты старушке за 311 тысяч рублей

Часть денег она успела потратить
Алена Кульмухаметова
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В сумке с продуктами нуждающаяся в деньгах вартовчанка заметила большой кошелёк и не смогла устоять. Преступницу нашли по горячим следам.

В дежурную часть полиции Нижневартовска обратилась 89-летняя местная жительница и сообщила, что неизвестная похитила у нее деньги.

По горячим следам сотрудниками полиции была установлена вартовчанка.

Полицейские выяснили, что подозреваемая, увидев, как из магазина выходит пожилая женщина с тяжелым пакетом, предложила ей помощь. Помимо продуктов, в пакете женщина увидела сумка потерпевшей с деньгами. Доведя пенсионерку до подъезда дома, вартовчанка вытащила сумку и вернула продукты бабуле. Ущерб, причиненный заявительнице, составил 311 тысяч рублей.

По словам задержанной, она нуждалась в деньгах. Женщина успела потратить 10 тысяч рублей, остальная сумма возвращена потерпевшей.

Ранее подозреваемая к уголовной ответственности не привлекалась.

В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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