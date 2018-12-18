Жительница Нижневартовска помогла донести продукты старушке за 311 тысяч рублей
В сумке с продуктами нуждающаяся в деньгах вартовчанка заметила большой кошелёк и не смогла устоять. Преступницу нашли по горячим следам.
В дежурную часть полиции Нижневартовска обратилась 89-летняя местная жительница и сообщила, что неизвестная похитила у нее деньги.
По горячим следам сотрудниками полиции была установлена вартовчанка.
Полицейские выяснили, что подозреваемая, увидев, как из магазина выходит пожилая женщина с тяжелым пакетом, предложила ей помощь. Помимо продуктов, в пакете женщина увидела сумка потерпевшей с деньгами. Доведя пенсионерку до подъезда дома, вартовчанка вытащила сумку и вернула продукты бабуле. Ущерб, причиненный заявительнице, составил 311 тысяч рублей.
По словам задержанной, она нуждалась в деньгах. Женщина успела потратить 10 тысяч рублей, остальная сумма возвращена потерпевшей.
Ранее подозреваемая к уголовной ответственности не привлекалась.
В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».