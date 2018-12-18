В Ханты-Мансийске 26 должников ЖКХ остались без воды и туалета

18 Дек. 14:36 2018-12-18T14:36:49+03:00

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Самые злостные неплательщики коммунальных услуг Ханты-Мансийска остались без воды и санузла. Заглушки установил водоканал.

По данным организации, в этом году произведено 26 отключений индивидуальных жилых домов югорской столицы от холодного водоснабжения и установлены заглушки в канализационные стояки с целью блокирования индивидуального слива жилого помещения должника в общий стояк. Как показывает практика, после таких мер, большинство жильцов оперативно погашают задолженность с учетом пенни.

Также закон позволяет судебным приставам вскрывать жилое помещение и производить арест имущества, даже в случае отсутствия должника в жилом помещении. В этом году МП «Водоканал» инициировало запреты на выезд за пределы страны в отношении 501 гражданина.

- Наша компания продолжает искать новые подходы работы с неплательщиками за предоставленные коммунальные услуги в досудебном порядке. С сентября в одном из журналов города открыта рубрика «Знай должников в лицо». Параллельно запустили видеоролик про недобросовестных потребителей услуг на уличном экране и в общественном транспорте города, - отмечает директор МП «Водоканал» Николай Молчанов.