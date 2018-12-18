2018-12-18T13:59:50+03:00
Общество

Сервис «ДомКлик от Сбербанка» добавил возможность размещать объявления о сдаче в аренду жилой недвижимости

Агентства недвижимости и собственники квартир могут бесплатно размещать на «ДомКлик» объявления о сдаче в аренду квартир, комнат, домов и частей домов, а также таунхаусов
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Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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На «ДомКлик от Сбербанка» — сервисе проведения операций с недвижимостью — у пользователей появилась возможность размещать объявления о сдаче недвижимости в аренду. Теперь на «ДомКлик» агентства и собственники недвижимости могут бесплатно размещать объявления о сдаче в аренду квартир, комнат, домов и частей домов, а также таунхаусов.

Сейчас на «ДомКлик» уже размещено 45 000 предложений аренды. В 2019 году планируется увеличить их количество до 200 000.

Директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв:

- Аренда на "ДомКлик" — важный шаг на пути создания Сбербанком экосистемы на рынке недвижимости. Мы превращаем "ДомКлик" в удобный и безопасный сервис для арендодателей и арендаторов, предлагающий клиентам уникальные возможности. Сегодня "ДомКлик" — один из немногих сервисов, предоставляющих возможность комплексно решать вопросы с недвижимостью, и в следующем году мы продолжим укреплять его лидерство новыми возможностями.

Размещение объявлений об аренде на «ДомКлик» сделано с учетом потребностей рынка. В нем можно:

- выбрать удобное время для звонков и показов;

- указать параметры квартиры в описании с помощью галочек в нужных полях;

- указать размер не только арендной платы, но и комиссии, залога и коммунальных платежей.

Для объявлений об аренде доступна телефония «ДомКлик». Это значит, что все звонки безопасны и бесплатны. Пользователи не увидят номеров телефонов друг друга, пока не захотят обменяться контактами. Это защищает от мошенников и попадания в спам-базы. Также благодаря телефонии «ДомКлик» можно ограничить время звонков. Ночью или на работе арендодателя никто не побеспокоит.

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