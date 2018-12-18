2018-12-18T13:34:04+03:00
Происшествия

Житель Когалыма подозревал в краже возлюбленную, но вором оказался их общий приятель

Телефон вернули владельцу
Алена Кульмухаметова
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Два дня подряд отсутствовал дома житель Когалма. А вернувшись обнаружил пропажу дорогого телефона. Косвенно виновна его неверная возлюбленная.

- В дежурную часть отдела полиции Когалыма обратился местный житель, который пояснил, что за время его двухдневного отсутствия дома у него пропал смартфон стоимостью более 48 тысяч рублей. Сожительница потерпевшего пояснить ничего не смогла, - сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

Оперативники выяснили, что в момент отсутствия любимого, его сожительница не скучала – пригласила в гости их общего знакомого. Кражу дорогого гаджета совершил 29-летний ранее судимый знакомый потерпевшего. При доставлении в отдел полиции мужчина сознался в содеянном.

Вместе с сожительницей знакомого, он распивал спиртные напитки в квартире. Увидев в открытом доступе смартфон, похитил его.

В настоящее время телефон изъят и возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

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