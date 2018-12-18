2018-12-18T12:52:25+03:00
Общество

Идею югорчан о проведении Года народного творчества поддержал Владимир Путин

Материалы нужно собрать единую базу фольклорно-этнографического материала
Алена Кульмухаметова
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Президент России Владимир Путин поддержал идею Ханты-Мансийского автономного округа об объявлении 2020 года в стране Годом народного творчества.

Эту инициативу на заседании Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству 15 декабря представила директор окружного дома народного творчества Елена Исламуратова.

- Идея хорошая, – прокомментировал глава государства.

Югорчанка рассказала, что в России сегодня насчитывается более 40 тысяч клубов, 90 процентов из которых – сельские.

Кроме того, она остановилась на теме сохранения нематериального культурного наследия.

Елена Исламуратова выразила уверенность, что материалы, хранящиеся в домах народного творчества, консерваториях, должны быть оцифрованы и объединены в единую базу фольклорно-этнографического материала.

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