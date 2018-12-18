В Ханты-Мансийске определились с программой Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня»
В окружной столице Югры обсудили программу Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Организаторы рассмотрели культурное наполнение, программу спецпроектов, общую худконцепцию, а также проведение первого форума старшеклассников и студентов «Креативный город», персональной выставки Станислава Говорухина и семейного фестиваля «Варежка».
- Традиционно один день Кинофестиваля посвящается семье и семейным ценностям. Следующий год в Югре, кроме Года театра в России, — Год семьи. Так, на фестивале семейных кукольных спектаклей югорчане поставят собственные семейные спектакли, — сказала губернатор Югры Наталья Комарова.
А в рамках Форума старшеклассников школьники, студенты и участники фестиваля «Студенческая весна» создадут собственный город, наполненный мастерскими, арт-объектами, лабораториями кино, театра и пластики, визуального искусства.
Напомним, что «Дух огня» пройдет с 1 по 6 марта и будет посвящен театру и кино.