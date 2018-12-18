2018-12-18T11:54:46+03:00
Звезды

В Ханты-Мансийске определились с программой Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня»

«Дух огня» пройдет с 1 по 6 марта 2019 года
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта организаторовФото с сайта организаторов
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В окружной столице Югры обсудили программу Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Организаторы рассмотрели культурное наполнение, программу спецпроектов, общую худконцепцию, а также проведение первого форума старшеклассников и студентов «Креативный город», персональной выставки Станислава Говорухина и семейного фестиваля «Варежка».

- Традиционно один день Кинофестиваля посвящается семье и семейным ценностям. Следующий год в Югре, кроме Года театра в России, — Год семьи. Так, на фестивале семейных кукольных спектаклей югорчане поставят собственные семейные спектакли, — сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

А в рамках Форума старшеклассников школьники, студенты и участники фестиваля «Студенческая весна» создадут собственный город, наполненный мастерскими, арт-объектами, лабораториями кино, театра и пластики, визуального искусства.

Напомним, что «Дух огня» пройдет с 1 по 6 марта и будет посвящен театру и кино.

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