2018-12-18T10:54:27+03:00
Происшествия

Сварливая жительница Нефтеюганска поломала лыжи соседу

Конфликт случился в лифте
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреФото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Вырвала лыжи, выскочила на лестничную клетку и переломила одну лыжину назло соседу скандалистка из Нефтеюганска.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, полицейские выяснили, что конфликт между потерпевшим и подозреваемой длится на протяжении года. Накануне мужчина возвращался с тренировки и по стечению обстоятельств оказался в одном лифте с соседкой. Между ними произошла очередная словесная перепалка. Когда мужчина ответил на претензии и оскорбил подозреваемую, последняя вырвав из рук лыжи, выбежала на лестничную площадку и наступила на одну из них. Сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей.

Со слов злоумышленницы, она не смогла сдержать эмоций и таким образом отомстила соседу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Женщине может грозить до двух лет лишения свободы.

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