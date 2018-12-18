2018-12-18T10:34:37+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое судят подростка за распространение наркотиков

Юноша вступил в преступную банду
Алена Кульмухаметова
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Сотрудники Росгвардии задержали в Новом Уренгое подозрительного юношу. Парнишка прятал наркотики в «тайники».

По данным следственного комитета ЯНАО, в Новом Уренгое в октябре 2018 года 17-летний юноша, ведя переписку в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с преступником, с которым согласился на предложение о совместном сбыте наркотического вещества на территории города. Сообщники распределили между собой роли, согласно которым обвиняемый за вознаграждение должен был, получив упаковки с наркотиками, делать закладки в различных местах и сообщать о местах тайников путем сообщений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подросток, получив наркотики, расфасовал его по пакетам и 6 октября совершил несколько закладок. Во время очередной закладки его задержали сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицы. Дежурным показались подозрительными действия юноши, который что-то зарывал в грунт. Юноша сознался, что делал закладку наркотиков, также при нем были обнаружены еще несколько свертков с запрещенным веществом. Свое участие в преступлении обвиняемый пояснил тем, что хотел самостоятельно зарабатывать и не зависеть от родителей.

В ходе предварительного следствия юноша раскаялся и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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