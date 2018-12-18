Нижневартовск в лидерах округа собираемости взносов капремонта домов

18 Дек. 09:57 2018-12-18T09:57:02+03:00

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В Нижневартовске 227 домов отремонтировано за пять лет реализации программы капитального ремонта. Результаты города отмечены на конференции «Итоги реализации программы капремонта в Югре».

За пять лет реализации программы на территории города достигнуты значительные результаты. Показатель собираемости взносов на капремонт в последние годы вырос до 86%. Так, в Нижневартовске наиболее развита сеть общественного контроля: работают 749 советов многоквартирных домов, четыре совета микрорайона, территориальный общественный совет. В городе создана комиссия, которая определяет необходимость проведения капремонта в конкретном доме. Наряду с жителями в ее составе - представители органов власти, Югорского фонда капитального ремонта, представители обслуживающих организаций и совета домов. Конкретный перечень услуг и работ по капитальному ремонту утверждается вместе с жителями на общедомовых собраниях.

В настоящее время работы по капремонту ведутся в 68 домах. В планах на 2019 год приступить к обновлению еще 114 домов. Для примера, когда только приступили к реализации программы, в Нижневартовске за год было отремонтировано 25 домов.

Как отметили в департаменте ЖКХ администрации города, Югорским фондом капитального ремонта рассматривается возможность открытия филиала фонда в Нижневартовске. Это поможет наладить более эффективное взаимодействие между населением и представителями фонда.