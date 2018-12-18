2018-12-18T09:31:13+03:00
Общество

Пятилетний мальчик из Локосово получит полмиллиона рублей за травмы в ДТП

Малыш 8 месяцев не мог двигаться
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Тяжелые травмы 3-летний житель поселения Локосово Суругтского района получил в июне 2016 года. Мальчика задавил автомобилист.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в июне 2016 года водителем автомобиля совершен наезд на 3-летнего мальчика. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

Ребёнок долгое время проходил лечение в больнице, на протяжении 8 месяцев был ограничен в движении, до настоящего времени наблюдается у врача-невролога.

Для защиты прав несовершеннолетнего прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда в сумме 500 тысяч рублей.

Иск прокурора рассмотрен и удовлетворен в полном объеме.

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