2018-12-18T08:54:28+03:00
Происшествия

Трое жителей Нефтеюганска перевели мошенникам 83 тысячи рублей

Потерпевшие не слышали ранее об этих уловках преступников
Алена Кульмухаметова
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В полицию Нефтеюганска поступили сразу три заявления от обманутых горожан. Все они перевели деньги неизвестным.

Так, 24-летний мужчина перевел 50 тысяч рублей за приобретение комплектующих для автомобиля. На сайте «Авито» он нашел объявление, после чего связавшись с продавцом, договорился об условиях сделки. После перечисления предоплаты, последний перестал выходить на связь.

34-летняя местная жительница на одном из сайтов разместила объявление об утере мобильного телефона. За возврат гаджета женщина пообещала вознаграждение. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником одного из ломбарда сообщил, что имущество находиться в залоге и он готов вернуть его за 5 тысяч рублей. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь.

Еще одна жительница Нефтеюганска в попытке помочь родственнице лишилась порядка 28 тысяч рублей. В одной из социальных сетей потерпевшей пришло сообщение с просьбой занять крупную сумму. Заявительницу не смутило то, что общение отличалось от обычного. Реальной родственнице же потерпевшая перезвонила только после того, как перевела деньги злоумышленникам.

Со слов всех заявителей, о подобных видах мошеннических действий они знали.

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