2018-12-18T08:28:47+03:00
Происшествия

В посёлке Талинка дотла сгорели два жилых многоквартирных дома

Эвакуировано 69 человек
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреФото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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В посёлке городского типа Талинка Октябрьского района случился страшный пожар. Он полностью уничтожил два 16-ти квартирных деревянных дома. Есть пострадавшие.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, сообщение о пожаре поступило в 16.55. На место происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения учреждения. Всего на борьбу с огнём было брошено 77 человек личного состава и 27 единиц спецтехники. В 20.25 возгорание двух деревянных двухэтажных жилых домов в Талинке Октябрьского района ликвидировано.

В результате пожара оба здания повреждены по всей площади.

На момент прибытия первых подразделений горела кровля одного жилого дома по всей площади дома, а также было обнаружено возгорание в лестничной клетке другого двухэтажного жилого дома в 150 метрах от места вызова.

По данным ЕДДС Октябрьского района пострадало 10 человек: 6 из них отказались от госпитализации, 3 госпитализированы скорой помощью в Няганскую больницу, еще один пострадавший добирался до больницы самостоятельно. Детей среди них нет.

- Четыре человека госпитализированы в травматологическое отделение Няганской окружной клинической больницы: 2 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, 2 в удовлетворительном, — сказала Елена Касьянова, заместитель директора департамента здравоохранения Югры.

Всего из зданий эвакуировано 69 человек. В домах было зарегистрировано 83 человека. По данным администрации Октябрьского района, для размещения жильцов также будут задействованы две гостиницы и общежитие ТНК Нягань, часть проживающих в доме, где произошло возгорание, разместится у родственников. Питание будет организовано с помощью Талинской средней общеобразовательной школы №7.

- В Октябрьском районе сгорело два жилых многоквартирных деревянных дома. Погорельцы — 83 человека, из них 31 ребенок. Им оказана первичная помощь, а том числе, медицинская, - сообщает администрация посёлка.

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