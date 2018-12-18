За минувшие сутки в Югре в 10 ДТП пострадали 10 человек. Есть погибший

18 Дек. 07:49 2018-12-18T07:49:25+03:00

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Смертельное ДТП случилось около полуночи на Самотлорском месторождении в Нижневартовском районе.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, водитель, на «КАМАЗ» с полуприцепом «НЕФАЗ» выезжал задним ходом на примыкающую слева автодорогу, выехал полуприцепом на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем «ГАЗ-2705».

В результате происшествия, водитель автомобиля «ГАЗ-2705» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 10 получили травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 21 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.