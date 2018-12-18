Погода в Югре 18 декабря: тепло и небольшой снег
В Ханты-Мансийском автономном округе 18 декабря синоптик обещают облачную с прояснениями погоду. Местами небольшой снег, слабая метель. Ветер западных направлений 5-10 метров в секунду, местами порывы 11-16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4,-9 ºС, местами -10,-15 ºС.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём -7,-9 ºС.
В Сургуте облачная погода и небольшой снег. Ветер западный 8-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -6, -8 градусов.
В Нижневартовске облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 8-14 метров в секунду. Температура воздуха: -3, -7 градусов.