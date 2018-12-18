2018-12-18T07:29:18+03:00
Общество

Погода в Югре 18 декабря: тепло и небольшой снег

Местами по округу метут метели
Алена Кульмухаметова
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В Югре сегодня тепло и ветреноВ Югре сегодня тепло и ветреноФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе 18 декабря синоптик обещают облачную с прояснениями погоду. Местами небольшой снег, слабая метель. Ветер западных направлений 5-10 метров в секунду, местами порывы 11-16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4,-9 ºС, местами -10,-15 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём -7,-9 ºС.

В Сургуте облачная погода и небольшой снег. Ветер западный 8-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -6, -8 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 8-14 метров в секунду. Температура воздуха: -3, -7 градусов.

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