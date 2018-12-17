2018-12-17T15:48:12+03:00
Общество

Сургутянин насильно отобрал двигатель от снегохода у слесаря

Мужчина неудачно съездил к однокласснице
Алена Кульмухаметова
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Школьная дружба дорого обернулась жителю Сургутского района. Мужчина подшофе получил тумаков в чужой деревне и остался без двигателя от служебного снегохода.

Полицейским мужчина рассказал, что ночью он выпивал на территории месторождения, где он работает слесарем. После чего осмелел и решил съездить в гости к своей однокласснице в ближайшую деревню Каюково на служебном снегоходе Буран. Приехав в деревню, к мужчине подошли неизвестные, один из которых избил слесаря и украл двигатель от транспорта. Придя в себя, потерпевший увидел, что злоумышленник уже скрылся в неизвестном направлении.

Оперативники задержали злоумышленника. Им оказался житель деревни Каюково. Похищенное имущество было обнаружено у него дома и изъято. На момент совершения преступления, подозреваемый также как и потерпевший был пьян.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.

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