В Когалыме готовится к открытию снежный городок в районе сквера «Метелица»

17 Дек. 15:24 2018-12-17T15:24:45+03:00

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В Когалыме сегодня, 17 декабря, засверкает иллюминацией снежный городок на Центральной площади по улице Мира.Также готовится к открытию снежный городок в районе сквера «Метелица».

Тем временем в учреждениях образования и культуры началась череда детских новогодних утренников. По традиции они проходят во всех детских садах и школах, также на новогодние представления приглашают ДК «Сибирь», МЦ «Метро», СК «Ягун», театр-студия «Мираж», Музейно-выставочный центр.

Как отметила начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Людмила Юрьева, всего в учреждениях культуры запланировано проведение более 70 утренников, мероприятия проводятся, в том числе и по заявкам предприятий города. Ребят ждут костюмированные герои во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводы у елки, театрализованные представления, подарки.

Ну, а новогодние гуляния у главной городской елки на Центральной площади состоятся 30 декабря, начало в 16:00.