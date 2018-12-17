2018-12-17T14:57:33+03:00
Происшествия

Дачные воры из Советского остались без добычи

Полицейские нашли преступников по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Дачники зимой подвергаются кражам чаще, чем в летний период. Пустые домики и сараи привлекают воришек. Накануне полицейские Югры раскрыли две кражи.

Так, в городе Советский двое мужчин, один из которых ранее судим, проникли на дачный участок, расположенный на СНТ «Лесовик» и похитили имущество, принадлежащее заявителю. Похищенное изъято.

А накануне в Сургуте около 19 часов двое молодых людей похитили из продуктового магазина по улице Генерала Иванова алкоголь. Сумма ущерба составила более 4000 рублей. Злоумышленники задержаны.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в обоих случаях возбуждены уголовные дела.

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