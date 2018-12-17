В Ханты-Мансийске стартовал двухдневный форум школьных лесничеств Югры

17 Дек. 14:37 2018-12-17T14:37:49+03:00

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Семинар руководителей школьных лесничеств автономного округа пройдет в рамках форума школьных лесничеств Югры. Также пройдет региональный этап всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», участникам которого предстоит очная защита проектов в номинациях «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных растений», «Экология лесных животных», «Практическая природоохранная деятельность», «Школьные лесничества в условиях современного образования». Лучшие работы представят Югру в финале всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост-2019».

Руководители школьных лесничеств, представители лесхозов презентуют итоги работы с населением по лесному просвещению, станут участниками мастер-классов по организации сотрудничества особо охраняемых природных территорий и школьных лесничеств, а также по организации экологической олимпиады с детьми.

В завершении семинара по итогам работы за 2018 год координаторы движения школьных лесничеств Югры назовут лучшее школьное лесничество региона.