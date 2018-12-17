2018-12-17T14:37:49+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске стартовал двухдневный форум школьных лесничеств Югры

Представители лесхозов презентуют итоги работы с населением
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
Изменить размер текста:

Семинар руководителей школьных лесничеств автономного округа пройдет в рамках форума школьных лесничеств Югры. Также пройдет региональный этап всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», участникам которого предстоит очная защита проектов в номинациях «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных растений», «Экология лесных животных», «Практическая природоохранная деятельность», «Школьные лесничества в условиях современного образования». Лучшие работы представят Югру в финале всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост-2019».

Руководители школьных лесничеств, представители лесхозов презентуют итоги работы с населением по лесному просвещению, станут участниками мастер-классов по организации сотрудничества особо охраняемых природных территорий и школьных лесничеств, а также по организации экологической олимпиады с детьми.

В завершении семинара по итогам работы за 2018 год координаторы движения школьных лесничеств Югры назовут лучшее школьное лесничество региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека