Полмиллиона рублей похитила директор строительной фирмы у заказчиков
Находила клиентов, составляла договоры, получила деньги в обход бухгалтерии и скрывалась предприимчивая жительница Кондинского района.
Накануне, сотрудниками полиции Кондинского района предъявлено обвинение в совершении серии мошенничеств 40-летней местной жительнице.
На протяжении нескольких лет злоумышленница обманула одиннадцать клиентов фирмы по продаже строительных материалов. Потенциальных покупателей на товар она находила в социальных сетях путем размещения объявлений в различных группах и блогах. Будучи директором организации, она заключала с потерпевшими договоры купли-продажи, вырученные деньги в обход бухгалтерии присваивала себе и, не выполнив условия сделки, скрывалась от потерпевших. Таким образом, женщине удалось похитить около полумиллиона рублей.