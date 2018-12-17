Полмиллиона рублей похитила директор строительной фирмы у заказчиков

17 Дек. 13:53 2018-12-17T13:53:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Находила клиентов, составляла договоры, получила деньги в обход бухгалтерии и скрывалась предприимчивая жительница Кондинского района.

Накануне, сотрудниками полиции Кондинского района предъявлено обвинение в совершении серии мошенничеств 40-летней местной жительнице.

На протяжении нескольких лет злоумышленница обманула одиннадцать клиентов фирмы по продаже строительных материалов. Потенциальных покупателей на товар она находила в социальных сетях путем размещения объявлений в различных группах и блогах. Будучи директором организации, она заключала с потерпевшими договоры купли-продажи, вырученные деньги в обход бухгалтерии присваивала себе и, не выполнив условия сделки, скрывалась от потерпевших. Таким образом, женщине удалось похитить около полумиллиона рублей.