В новогоднем селфи с губернатором Югры сфотографировались 350 ребят

17 Дек. 13:35 2018-12-17T13:35:43+03:00

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Югорская новогодняя ёлка для детей из муниципалитетов округа, в которой приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова, состоялась 15 декабря.

В празднично оформленном центральном фойе были расположены интерактивные зоны: «Шоу мыльных пузырей», «Научно-познавательная лаборатория», «Художественный салон-аквагрим».

В арт-салоне были организованы мастер-классы по декоративно-прикладному искусству: росписи пряников, изготовлению новогодних игрушек и цветочных композиций, созданию мозаичных панно. Работала почта Деда Мороза.

В большом зале прошел спектакль Няганского театра юного зрителя «Золушка». Губернатор побывала на спектакле, а также вместе с другими участниками праздника стала зрителем новогодней интермедии «По ту сторону галактики» в исполнении артистов Ханты-Мансийского театра кукол. Пока герои представления спасали Деда Мороза, у которого ежегодно случаются препятствия на пути к тем, кто его ждет, глава региона приняла участие в серии новогодних селфи.

Группы детей из разных муниципалитетов и частные инициаторы фотографировались с губернатором на фоне праздничного антуража. Кто-то просил у нее автограф, другие поздравляли ее или рассказывали о своих достижениями в уходящем году. И, конечно, дети получили новогодние подарки – не только потому, что они заслужили их своими успехами, но и просто потому, что мы, взрослые, их любим и очень хотим, что все их праздники были такими же радостными.

Отметим, что в Югорской новогодней елке приняли участие 350 детей из разных социальных групп: дети-сироты, дети-инвалиды, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети, достигшие успехов в образовании, спорте, культуре.