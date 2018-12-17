Трое жителей Югры перевели мошенникам 190 тысяч рублей

17 Дек. 12:59 2018-12-17T12:59:01+03:00

Своих собеседников они даже не видели

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Телефонные и интернет-мошенники часто обманывают жителей Югры. Ежедневно в отделения полиции округа поступают заявления о преступлениях. Схемы не меняются, но и жертв меньше не становится.

Так, в Ханты-Мансийске 50-летняя женщина перевела 170 тысяч рублей в качестве залога за дом. На сайте «Авито» женщина нашла объявление о продаже недвижимости. Связавшись с продавцом, они обговорили условия сделки, одним из которых являлся перевод денег на номер мобильного телефона. Она сделала два перевода и она лишилась накоплений. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.

В Радужном местная жительница перевела 10 тысяч рублей злоумышленникам, восприняв их за свою знакомую. В «ВКонтакте» 28-летней горожанке пришло смс-сообщение с просьбой одолжить денег на короткий срок. После непродолжительной переписки потерпевшая перевела запрашиваемую сумму. Перезвонив знакомой, она выяснила, что с просьбой последняя не обращалась, а страница была взломана.

По аналогичной схеме лишилась 8 тысяч рублей и жительница Ханты-Мансийска.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».