Девушка из Нягани предстанет перед судом за убийство 18-летнего парня

17 Дек. 12:43 2018-12-17T12:43:50+03:00

Что произошло между молодыми людьми, выясняет полиция

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Ссора со знакомым завершилась смертью юноши. Разъярённая фурия ударила в грудь ножом молодого человека. Он погиб от одного удара.

По информации следственного комитета Югры, накануне завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летней жительницы Нягани, которая обвиняется в совершении убийства.

В августе 2018 года девушка во время ссоры со своим ударила ножом знакомого. От полученной раны от скончался.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, прокурором утверждено обвинительное заключение. Вскоре обвиняемая предстанет перед судом.

Девушке грозит лишение свободы на срок до 15 лет.