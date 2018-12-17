Житель Ханты-Мансийска украл из подъезда велосипед

17 Дек. 11:59 2018-12-17T11:59:28+03:00

Дом он выбрал не очень удачно

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Кражу велосипеда совершил югорчанин прямо в доме, в котором проживал сам. Полицейские нашли его быстро.

- В Ханты-Мансийске сотрудниками полиции задержан молодой человек 1988 года рождений, подозреваемый в краже. Путем свободного доступа, из подъезда дома по улице Анны Коньковой, нарушитель похитил велосипед стоимостью 6000 рублей. Установлено, что задержанный проживает в этом же доме. Возбуждено уголовное дело, - сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 115 преступлений, раскрыто 83, из них: 3 факта причинения телесных повреждений, 21 факт незаконного оборота наркотических средств, 1 случай мошенничества и 9 краж.