2018-12-17T11:59:28+03:00
Происшествия

Житель Ханты-Мансийска украл из подъезда велосипед

Дом он выбрал не очень удачно
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кражу велосипеда совершил югорчанин прямо в доме, в котором проживал сам. Полицейские нашли его быстро.

- В Ханты-Мансийске сотрудниками полиции задержан молодой человек 1988 года рождений, подозреваемый в краже. Путем свободного доступа, из подъезда дома по улице Анны Коньковой, нарушитель похитил велосипед стоимостью 6000 рублей. Установлено, что задержанный проживает в этом же доме. Возбуждено уголовное дело, - сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 115 преступлений, раскрыто 83, из них: 3 факта причинения телесных повреждений, 21 факт незаконного оборота наркотических средств, 1 случай мошенничества и 9 краж.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека