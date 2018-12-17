2018-12-17T11:34:55+03:00
Спорт

В Нижневартовске состоялся VI сезон «Школьной волейбольной лиги»

Число участников будет расти год от года
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске дали старт самому массовому молодежному волейбольному проекту в Югре - VI сезон «Школьной волейбольной лиги».

В нем принимает участие 61 команда юношей (29 сборных) и девушек (32 сборные) из 33 учреждений образования города. Всего более 650 участников. Популярность проекта ежегодно растет.

Участников соревнований поприветствовал глава города Нижневартовска Василий Тихонов.

- Поздравляю вас с открытием VI сезона школьной волейбольной лиги. Мне очень приятно, что этот турнир зародился и бурно развивается именно в нашем городе – столице югорского волейбола. Мы гордимся великими волейбольными традициями. Нижневартовск должен задавать тон во всем. Я искренне верю, что со временем «Школьная волейбольная лига» станет модельным проектом для развития всего школьного волейбола на территории Югры, - обратился глава города Василий Тихонов.

С открытием праздника волейбола приехал поздравить нижневартовцев прославленный волейболист, волейбольный тренер, заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпион (1980 г.) Олег Молибога.

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