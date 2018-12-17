2018-12-17T11:00:04+03:00
Происшествия

Вартовчанин сдал в комиссионку чужой телевизор

Мужчина хорошо знаком полиции
Алена Кульмухаметова
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Рецидивист из Нижневартовска пошёл на очередное дело. На этот раз его добычей стал телевизор, который вскоре оказался в комиссионном магазине.

- В Нижневартовске молодой человек, находясь в квартире дома по улице Ленина, похитил телевизор и сдал его в комиссионный магазин. Сумма ущерба составила более 20000 рублей. Подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде. Ранее задержанный не раз привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело, -сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

В Югре за прошедшие дни раскрыто 14 ранее зарегистрированных преступлений, из них: факт умышленного причинения здоровью, открытое хищение, факт сбыта наркотических средств, незаконная рубка деревьев, нарушение требований охраны труда, случай мошенничества, умышленное повреждение имущества и 7 краж.

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