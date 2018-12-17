2018-12-17T09:34:11+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске снова рубят деревья

Они несут угрозу для горожан
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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К новому году сухостоя на улице Мира в Ханты-Мансийске не останется. Об этом заявили в администрации города.

Специальная комиссия обследовала и выявила аварийно-опасные и сухостойные зеленые насаждения, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, а также порчи имущества, на земельном участке, находящемся по адресу улице Мира, дом 125, 127. В результате обследования выявлено четыре сухостойных дерева. На основании акта осмотра муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием с 13 по 30 декабря деревья будут вырублены.

Напоминаем, о наличии информации на территории города сухостойных и аварийно-опасных насаждениях можно обратиться в отдел экологии департамента городского хозяйства администрации города Ханты-Мансийска по телефону 32-33-92.

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