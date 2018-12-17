В минувшие выходные на дорогах Югры погибли 8 человек
Несколько смертельных ДТП случилось в период с 14 по 16 декабря на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа.
По данным Госатоинспекции ХМАО-Югры, 14 декабря в 20:30 на 2 км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе, водитель за рулём «ГАЗ-278467» выехал на полосу встречного движения, где столнулся с «Хендай Солярис».
В результате происшествия погибли водитель и 24 и 22-летние молодые люди.
14 декабря около шести вечера, на 49 км автодороги «Нижневартовск – Ершовое месторождение», в Нижневартовском районе, водитель за рулём «Вольво VL016S» при опасном повороте вылетел с дороги и перевернул авто. В результате происшествия, водитель скончался.
15 декабря в 11:00 на одной из площадок Салымского месторождения в Ханты-Мансийском районе, водитель бульдозера «Shantui 6327УМ-86» при проведении дорожных работ, двигаясь задним ходом, наехал на рабочего, который от полученных травм скончался на месте.
15 декабря около 15:00, в лесном массиве, на Родовых угодьях, на 21 км от автодороги «Сургут – Когалым», в Сургутском районе, водитель снегохода «Ямаха» перевернулся.
В результате происшествия, 50-летняя пассажирка скончалась в течение суток.
16 декабря в 08:35 на 23 км автодороги «Нефтеюганск – Сургут», в Нефтеюганском районе, 21-летний водитель «Лада Приора» выехал на встречку, где допустил столкновение со встречным большегрузом «Рено Магнум» с полуприцепом «GrayAdams».В результате происшествия, водитель и 18-летняя пассажирка автомобиля «Лада Приора» погибли, а 21-летний пассажир и 18 –летняя пассажирка этого же автомобиля доставлены в больницу.
За прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибло и 38 – получили ранения, в том числе 2 несовершеннолетних.