2018-12-17T07:42:03+03:00
Общество

Погода в Югре 17 декабря: тепло и небольшой снег

Ночью местами по округу морозы до 20 градусов
Алена Кульмухаметова
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Теплая погода сегодня в ЮгреТеплая погода сегодня в ЮгреФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе 17 декабря днём ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха: -3,-8 ºС, местами -10,-15 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5,-7 ºС.

В Сургуте облачно и небольшой снегопад. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха -4, +1 градусов.

В Нижневартовске облачно и снегопад. Ветер западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха: -5, 0 градусов.

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