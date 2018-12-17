Погода в Югре 17 декабря: тепло и небольшой снег
Ночью местами по округу морозы до 20 градусов
Теплая погода сегодня в ЮгреФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе 17 декабря днём ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха: -3,-8 ºС, местами -10,-15 ºС.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5,-7 ºС.
В Сургуте облачно и небольшой снегопад. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха -4, +1 градусов.
В Нижневартовске облачно и снегопад. Ветер западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха: -5, 0 градусов.