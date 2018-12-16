2018-12-16T15:16:07+03:00
Недвижимость

Сургутская администрация начала проверку расчетного центра, установившего однопроцентную комиссию за жилищно-коммунальные услуги

Результаты проверки пообещали довести до жителей города
Лидия Шумкова
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С 1 декабря в сургутском «РКЦ ЖКУ» ввели комиссионный сбор для тех, кто платит за жилищно-коммунальные услуги. Он составляет 1% от суммы в квитанции. Хотя без комиссии произвести оплату за жилищно-коммунальные услуги все-таки возможно, но только по одному адресу: Югорский тракт, 2. Естественно, такая ситуация вызвала недовольство жителей.

Люди, проживающие в восточной и центральной частях города, обратились к главе Сургута Вадиму Шувалову с просьбой разобраться в ситуации и, если это возможно, наказать инициаторов этого сбора. Как прокомментировал ситуацию сам Вадим Шувалов, ему стало известно о том, что в этих районах управляющие компании собирают дополнительную плату с людей, только от жителей.

- На каком основании это делается? Существуют взаимоотношения между домовладельцами и управляющей компанией. Они подписывают соответствующие договоры, где все обговаривается. Такие действия они должны были обсудить, но этого сделано не было. Я дал указание соответствующим службам разобраться в этом вопросе, в правомерности этого действия. Проблему мы будет решать и доведем до жителей города результаты проверки, - заявил он в видеоинтервью, которое разместил у себя на страничке в социальной сети Вконтакте.

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