2018-12-16T10:15:58+03:00
Происшествия

Под Сургутом из-за ДТП временно перекрыли движение

Ограничение на участке действовало в течение двух часов, в настоящее время последствия ДТП ликвидированы
Лидия Шумкова
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В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 23-м километре трассы Р-404 ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск на подъезде к Сургуту временно перекрывали движение из-за ДТП.

Как сообщили в ФКУ «Уралуправтодор», авария с участием двух транспортных средств проиошла сегодня, 16 декабря, около 09:00. Движение на участке было перекрыто. Пока на месте работали сотрудники подрядной организации ФКУ «Уралуправтодор» и ГИБДД, объезд осуществлялся через Нефтеюганск с выездами на Р-404 на 10-м и 23-м ккилометрах.

Уже к 11.15 часам последствия ДТП удалось ликвидировать и открыть движение по трассе в полном объеме.

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