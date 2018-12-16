2018-12-16T09:23:43+03:00
Спорт

В Ханты-Мансийске пройдут финальные бои за Кубок мира по боксу нефтяных стран

Среди финалистов есть югорчане
Лидия Шумкова
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Посмотреть зрелищные бои можно бесплатно. Фото с сайта «Юграмегаспорт»Посмотреть зрелищные бои можно бесплатно. Фото с сайта «Юграмегаспорт»
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В ханты-мансийском Центре развития теннисного спорта сегодня, 16 декабря, разыграют 14 комплектов медалей. Именно столько весовых категорий среди мужчин и женщин насчитывает XVI Кубок мира по боксу нефтяных стран памяти Героя Социалистического Труда Фармана Салманова. Он проходит в Югре с 13 по 16 декабря.

Как сообщили в «Юграмегаспорт», по итогам полуфинальных поединков Кубка мира нефтяных стран определились все участники заключительного этапа и обладатели бронзы. Из 16 стран-участниц, до финалов дошли представители шести государств — России, Казахстана, Польши, Эквадора, Франции и Азербайджана.

Среди финалистов есть семь представителей югорской школы бокса. Регион и Россию в финале Кубка мира представят Любовь Юсупова, Расул Джааев, Бахтовар Назиров, Григорий Лизуненко, Алиса Шарифов, Ягуб Нуриев и Ярослав Дороничев.

Стоит отметить, общий призовой фонд турнира составил 2 миллиона 140 тысяч рублей. Победитель среди мужчин получит 60 тысяч, за второе место предусмотрено 45 тысяч рублей, а за третье – 25 тысяч.

Старт битве за золото будет дан с 12:00. Вход на трибуны Центра развития теннисного спорта бесплатный для всех желающих.

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