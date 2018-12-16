Мегионцы отметят праздники концертами, новогодними балами и акциями

16 Дек. 06:10 2018-12-16T06:10:01+03:00

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Новогодние представления и развлекательные программы для мегионцев начались с 15 декабря. Как сообщили в Управлении информационной политики администрации города, вчера в 12:00 в Центре народных художественных промыслов и ремесел стартовал VII открытый фестиваль «Мастера и ремесла». На мероприятии горожане познакомились с культурой, традициями и прикладным творчеством народов, населяющих Югру. Новогодние сувениры ручной работы гостя фестиваля предложили мастера из Сургута, Нижневартовска, Покачей, Лангепаса и Мегиона. Кроме того, желающие могли принять участие в мастер-классах от православного Прихода храма Покрова Божией Матери, мусульманской религиозной организации города «Махалля-1» и Дагестанской национально-культурной автономии «Анжи».

А 24 декабря в пансионате «Забота» мегионцев и гостей города ждут на концерт ансамбля «Забава» и солистов народного пения «Новогодние забавы». Вплоть до 31 декабря для горожан запланированы также проведение «Елок», новогодних балов и акций. Открытие снежного городка «Новогодняя кутерьма» запланировано на городской площади 30 декабря в 14:00.