2018-12-16T02:25:11+03:00
Общество

Погода в Югре 16 декабря: облачно, возможен снег

Температура воздуха в округе днем составит -5 градусов
Лидия Шумкова
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Фото с сайта Pixabay.comФото с сайта Pixabay.com
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Сегодня, 16 декабря, практически вся территория ХМАО-Югры будет находиться в теплом секторе арктического циклона. День обещает быть облачным, преимущественно без осадков. Западный ветер умеренный, скоростью 3-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -9,-11 градусов, местами до -12 градусов. Днем ожидается –3, - 8 градусов.

В столице округа – Ханты-Мансийске сегодня с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Вечером возможен небольшой снег. Ожидается западный ветер 3 – 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -4 градуса, днем -5,-7 градусов.

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