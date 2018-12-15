2018-12-15T19:56:53+03:00
Общество

Новое место для отдыха горожан появилось в Сургуте

Площадь открытого в одном из микрорайонов сквера около пяти гектаров
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города СургутаФото пресс-службы администрации города Сургута
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Сегодня, 15 декабря, в микрорайоне № 31 Сургута открылся новый сквер. Площадь общественной территории составляет около пяти гектаров. Сквер обустроен вдоль улицы Ивана Захарова рядом со средней школой №31, с запада ограничен улицей Иосифа Каролинского.

Объект построен в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы». В честь завершения обустройства сквера специалисты управления по природопользованию и экологии администрации города устроили праздник для жителей микрорайона.

Аниматоры из муниципального бюджетного учреждения «Вариант» провели спортивные состязания и детскую викторину, угостили горячим чаем каждого гостя праздничного мероприятия.

В сквере расположены три детские игровые площадки, спортивная зона для игры в волейбол и мини-футбол, установлены уличные тренажеры, обустроены велосипедные и пешеходные дорожки.

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