Новое место для отдыха горожан появилось в Сургуте

15 Дек. 19:56 2018-12-15T19:56:53+03:00

Площадь открытого в одном из микрорайонов сквера около пяти гектаров

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 декабря, в микрорайоне № 31 Сургута открылся новый сквер. Площадь общественной территории составляет около пяти гектаров. Сквер обустроен вдоль улицы Ивана Захарова рядом со средней школой №31, с запада ограничен улицей Иосифа Каролинского.

Объект построен в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы». В честь завершения обустройства сквера специалисты управления по природопользованию и экологии администрации города устроили праздник для жителей микрорайона.

Аниматоры из муниципального бюджетного учреждения «Вариант» провели спортивные состязания и детскую викторину, угостили горячим чаем каждого гостя праздничного мероприятия.

В сквере расположены три детские игровые площадки, спортивная зона для игры в волейбол и мини-футбол, установлены уличные тренажеры, обустроены велосипедные и пешеходные дорожки.