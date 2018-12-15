2018-12-15T15:51:50+03:00
Звезды

В Сургуте стартовал фестиваль ледовых скульптур «За хрустальными кулисами»

В текущем году экспозиция посвящена известным театральным персонажам
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города СургутаФото пресс-службы администрации города Сургута
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Жители Сургута могут полюбоваться ледовым скульптурами известных театральных персонажей. Накануне, 14 декабря, в Сургуте открылся фестиваль «За хрустальными кулисами». На этот раз творения профессионалов художественной обработки льда посвящены наступающему Году театра в России.

Показ ледовых скульптур - неотъемлемая часть городской культурной среды. Фото пресс-службы администрации города Сургута

Показ ледовых скульптур - неотъемлемая часть городской культурной среды. Фото пресс-службы администрации города Сургута

В разные годы темами скульптурного ансамбля становились библейские сюжеты, исторические вехи Сургута, гербовый символ города – Черный Лис и другие. Фестиваль проводится историко-культурным центром «Старый Сургут» на протяжении 20 лет и каждый раз удивляет своих посетителей новыми, неповторимыми скульптурными композициями.

Среди участников фестиваля - профессионалы художественной обработки льда, неоднократные победители международных чемпионатов и конкурсов по ледовой скульптуре из Москвы, Нижнего Новгорода и Харькова. В этом году они смогли запечатлеть Государственный академический Большой театр как историко-культурный объект мирового масштаба, традиционный китайский танец с драконом на шестах, героев произведения А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и других.

Ежегодно «Старый Сургут» посещают около 60 тысяч жителей и гостей города. Фото пресс-службы администрации города

Ежегодно «Старый Сургут» посещают около 60 тысяч жителей и гостей города. Фото пресс-службы администрации города

За годы проведения биеннале, показ ледовых скульптур стал неотъемлемой составляющей городской культурной среды в зимний период времени, сообщили в администрации города.. Ежегодно, в период празднования Нового года и Рождества, «Старый Сургут» посещают около 60 тысяч сургутян и гостей города.

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