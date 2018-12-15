Лоб в лоб: на трассе Нефтеюганск-Сургут столкнулись «Нива» и «Газель»
От удара правую часть легковушки буквально смяло [ВИДЕО]
Фото очевидцев аварии
Изменить размер текста:
Сегодня, 15 декабря, на трассе Нефтеюганск-Сургут произошло серьезное ДТП. Здесь на 16-м километре автомобильной дороги лоб в лоб столкнулись «Газель и «Шевроле-Нива».
Спасатели извлекают пострадавших. Фото очевидцев аварии
Судя по видео, снятому очевидцем, дорога достаточно неплохо вычищена. По данным Ханты-Мансийского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» опасных и неблагоприятных явлений в течение суток в округе не ожидается. Что стало причиной аварии, предстоит выснить сотрудникам ГИБДД, которые уже работают на месте ДТП вместе с экипажем скорой и МЧС.
Авария на 16-м км автомобильной дороги Нефтеюганск-Сургут.