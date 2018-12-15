2018-12-15T14:04:44+03:00
Происшествия

Лоб в лоб: на трассе Нефтеюганск-Сургут столкнулись «Нива» и «Газель»

От удара правую часть легковушки буквально смяло [ВИДЕО]
Марина Васильева
Поделиться:
Фото очевидцев аварииФото очевидцев аварии
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 декабря, на трассе Нефтеюганск-Сургут произошло серьезное ДТП. Здесь на 16-м километре автомобильной дороги лоб в лоб столкнулись «Газель и «Шевроле-Нива».

Спасатели извлекают пострадавших. Фото очевидцев аварии

Спасатели извлекают пострадавших. Фото очевидцев аварии

Судя по видео, снятому очевидцем, дорога достаточно неплохо вычищена. По данным Ханты-Мансийского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» опасных и неблагоприятных явлений в течение суток в округе не ожидается. Что стало причиной аварии, предстоит выснить сотрудникам ГИБДД, которые уже работают на месте ДТП вместе с экипажем скорой и МЧС.

Авария на 16-м км автомобильной дороги Нефтеюганск-Сургут.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека