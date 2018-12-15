Лоб в лоб: на трассе Нефтеюганск-Сургут столкнулись «Нива» и «Газель»

15 Дек. 13:39 2018-12-15T14:04:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 декабря, на трассе Нефтеюганск-Сургут произошло серьезное ДТП. Здесь на 16-м километре автомобильной дороги лоб в лоб столкнулись «Газель и «Шевроле-Нива».

Спасатели извлекают пострадавших. Фото очевидцев аварии

Судя по видео, снятому очевидцем, дорога достаточно неплохо вычищена. По данным Ханты-Мансийского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» опасных и неблагоприятных явлений в течение суток в округе не ожидается. Что стало причиной аварии, предстоит выснить сотрудникам ГИБДД, которые уже работают на месте ДТП вместе с экипажем скорой и МЧС.