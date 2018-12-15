В Югре обсудили перспективы развития внутреннего туризма

15 Дек. 11:30 2018-12-15T11:38:44+03:00

За два года округ посетили более 2 миллионов человек

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В 2018 году рост объема туристского потока в Югру составит 3% по сравнению с 2017 годом. Всего, начиная с 2016 года округ посетили более 2 миллион человек.

- Мероприятия Югры вошли в топ-200 самых интересных событий России 2019 года, - напомнила на заседании совета при губернаторе автономного округа по развитию местного самоуправления глава округа Наталья Комарова.

Так, координаторы проекта «Национальный календарь событий» по итогам конкурсного отбора отметили праздник «День Оленевода в селе Казым» и фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». В уходящем году разработан новый брендовый проект - межмуниципальный маршрут «Золотая Югра», предполагающий посещение туристских объектов в 5 муниципальных образованиях региона. Две недели назад его презентовали членам комитета по реализации программ импортозамещения экспертного совета по развитию туризма при министерстве культуры Российской Федерации.

- Это результат совместной работы органов исполнительной власти, местного самоуправления, туроператоров, предприятий туристской индустрии автономного округа, - подчеркнула Наталья Комарова.

Глава региона предложила тиражировать данный опыт, подготовить межмуниципальные брендовые культурно-познавательные маршруты, активизировать совместную работу по продвижению проектов Югры на всероссийском, международном уровнях.

- В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного развития нашей страны, - добавила губернатора.

Всего, на данный момент в Югре действуют 2203 организации туриндустрии, в том числе некоммерческие организации. В этом году в автономном округе было введено восемь новых объектов сферы туризма, передает пресс-служба правительства округа. Так, в п. Междуреченский Кондинского района началось строительство лыжной базы. В Нефтеюганском районе строится лыже-роллерная трасса в п. Каркатеевы. Открытие объекта запланировано на 2019 год.

В рамках инвестиционного проекта «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» разработана концепция и эскизный проект экспозиционного комплекса «Югорский дом Деда Мороза». В селе Ларьяк Нижневартовского района ведется строительство Знаменской церкви, которая вместе с домом-музеем Прохора Кайдалова образуют привлекательный для туристов комплекс.

В округе активно развиваются этнографический, культурно-познавательный и событийный туризм, спортивный и деловой, в 5 муниципальных образованиях набирает обороты рыболовно-охотничий туризм. В реестр туристических маршрутов, туров и экскурсионных программ автономного округа, доступный на тематическом сайте «Туризм в Югре» занесены 218 программ. Среди них как обзорные экскурсии, программы, предлагаемые музеями, природными парками и базами отдыха, так и походы, туры выходного дня, межмуниципальные туры.