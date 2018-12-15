Погода в Югре 15 декабря: возможен снег и слабая метель

15 Дек. 07:41 2018-12-15T07:42:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 декабря, на территории ХМАО-Югры будет облачно с прояснениями. В большинстве районов округа ожидается небольшой снег, при усилении ветра - метель.

В ближайшие сутки синоптики прогнозируют западный, северо-западный ветер 5 - 10 м/с. Ночью в северных районах порывы могут достигать 12 - 17 м/с.

Ночью температура воздуха составит -5,-10 градусов, при прояснениях -11,-16 градусов. Днем ожидается -3,-8 градусов местами -10,-15 градусов.

В столице округа – Ханты-Мансийске сегодня будет облачно с прояснениями. В течения дня возможен небольшой снег, ночью слабая метель. Ожидается западный ветер 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -7,-9 градусов, днем -5,-7 градусов.