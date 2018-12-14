2018-12-14T15:45:57+03:00
Происшествия

В Нижневартовске с наркотиками задержана жительница Челябинской области

При ней обнаружены 5 свёртков
Алена Кульмухаметова
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Преступницу задержали прямо во время очередной «закладки» на одной из улиц города. При обыске женщины полицейские обнаружили крупную партию наркотиков.

- В ходе личного досмотра в присутствии понятых у подозреваемой было обнаружено и изъято 5 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. При проведении обыска в квартире подозреваемой также обнаружено и изъято аналогичное вещество. Установлено, что женщина успела сделать несколько тайников.

Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотическим средством, общей массой более 190 граммов.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Попытка покушения на сбыт наркотических веществ».

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