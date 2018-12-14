2018-12-14T15:43:21+03:00
Звезды

В Ханты-Мансийске для туристов запустили новогодний тур «Ёлки-Моталки»

На днях тестовое вещание первого и второго мультиплексов запустили станциях в Лабытнанги и в микрорайоне Обской
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Традиционный автоквест вновь пройдет в рамках проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица». В новом сезоне организаторы подготовили нечто особенное: впервые популярная игра выйдет за пределы города Ханты-Мансийска. Любители приключений и туризма отправятся в путешествие по Ханты-Мансийскому району.

- Почему мы решили выйти за приделы города, да потому что наше учреждение стремится развивать туризм не только в столице Югры, но и во всем регионе. И новая форма квеста по сути - туристический продукт выходного дня, который будет интересен не только любителям разгадывать загадки, но и тем, кто просто хочет провести весело и активно выходные за городом, - рассказала директор управления по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер.

Райтур с говорящим названием «Ёлки-моталки» стартует 22 декабря 2018 года в 09:00. Эксклюзивный тур включает посещение четырёх населенных пунктов района: поселков Горноправдиск, Бобровский, Шапша и села Батово. В каждом из населенных пунктов участникам предстоит не только выполнить необычные задания, но и поучаствовать в рыбалке, традиционном русском чаепитии, посетить заповедное «Шапшинское урочище», узнать об истории Ханты-Мансийского района, отмечающего в эти дни 95-летний юбилей.

Участниками мероприятия может стать любой желающий. Стоит сказать, что организаторы и в этот раз ограничивают число участников: первые 30 заявившихся команд смогут побороться за победу.

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