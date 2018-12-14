2018-12-14T15:20:36+03:00
Происшествия

Житель Горноправдинска отомстил кражей женщине за отвергнутую любовь брата

Дорогие изделия вернулись владелице
Алена Кульмухаметова
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В глубокой ярости югорчанин выбил дверь и украл золотые изделия из чужой квартиры. Мужчину задержал участковый.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, житель посёлка Горноправдинский Ханты-Мансийского района в ноябре текущего года пришел в одну из квартир по улице Киевской и, выбив ногой дверь, похитил ювелирные изделия. Мужчину не остановило то, что в квартире на момент кражи находилась хозяйка со своим знакомым. С его слов, таким образом, он хотел отомстить за брата. Известно, что несколько месяцев назад женщина встречалась с родственником подозреваемого и им была подарена золотая цепочка с крестиком. Когда югорчанка отвергла ухаживания, задержанный не смог смириться с обидой нанесенной брату и решил отомстить.

Полицейскими золото изъято и возвращено законному владельцу.

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