2018-12-14T13:57:58+03:00
Общество

Нижневартовск удивит югорчан новогодним нарядом

Разработан новый дизайн украшений
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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На территории старой автостанции в Нижневартовске началось оформление новогодней площадки, где в ближайшее время откроется елочный базар и ярмарочная торговля.

По информации администрации города, место станет одной из праздничных точек притяжения на карте «Новогоднего маршрута». Здесь можно будет приобрести ель, выпечку, горячие напитки, сувенирную продукцию. Территорию украсят иллюминацией, а на самой площади сделают зону для фото.

На улицах Ленина, Ханты-Мансийской, Маршала Жукова, Омской, Чапаева, на пересечении улиц Чапаева и Ленина уже появились световые иллюминации «Маша и Медведи», «Снежинки», «Камин с троном» и другие. Сотнями разноцветных огней засверкает и главная новогодняя территория – площадь Нефтяников. Здесь приступили к оформлению елки и периметра гирляндами.

Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Для Комсомольского бульвара разработан новый дизайн украшения. Пешеходную часть от улицы Ленина до девятой школы будет украшать светящийся дождь. На территории напротив стоматологии установят композицию «Подарок», рядом с которым можно будет сделать красивые фотографии.

Учитывая пожелания вартовчан, в «Новогоднем маршруте» появятся новые праздничные зоны. Например, одна из точек притяжения разместится на улице Героев Самотлора. Также оформлены новые территории. Например, фонари на пути в аэропорт украшает световая иллюминация.

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