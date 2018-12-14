Тюмень становится киберспортивной столицей России

14 Дек. 13:05 2018-12-14T13:05:33+03:00

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Тюмень 15-16 декабря встречает участников гранд-финала Кубка России по киберспорту. Это вид спорта с каждым годом привлекает всё большее количество участников.

Тюменская область всего за один год закрепила за собой позиции главной площадки по организации киберспортивных соревнований. В ближайшие выходные в Тюмень посетят мировые звёзды компьютерного спорта.

Отмечается, что Гранд-финал Кубка России по киберспорту впервые пройдет за пределами Москвы.

- Этот вид спорта молодой, хотя Федерацию мы создали еще в 2000-м году. Сейчас это уже мощное спортивное направление. За 18 лет существования федерации в соревнованиях разного уровня приняли участие более 350 тысяч человек, - отметил, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, выступая на пресс-конференции в Тюмени.

В 2018 регион подписал с Федерацией соглашение о сотрудничестве. Документ упрочил позиции Тюмени как одной из киберспортивных столиц.

Главный инициатор проведения киберспортивных соревнований в Тюмени, Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский – главный инициатор проведения этих соревнований. Он отметил, что первые прошедшие в областном центре соревнования вызвали серьезный интерес у молодежи.

- В марте 2018 году мы провели первый Tyumen Cyber Fest 2018. В отборах участвовало более 7 тысяч человек. Мы наглядно увидели, что компьютерный спорт - центр большого сообщества. Я рад, что мы год назад начали продвигать его в Тюмени, - рассказал Павел Белявский.

Напомним, в Югре киберспорт также активно развивается. В текущем году в Ханты-Мансийске состоялся международный турнир по киберспорту с участием стран БРИКС и ШОС. Соревнования по дисциплинам Dota 2 и FIFA 18 состоялись в рамках X Международного IT-Форума. по дисциплинам Dota 2 и FIFA 18. В еём приняли участие 18 команд.