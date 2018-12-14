2018-12-14T11:52:15+03:00
Происшествия

В Берёзовском районе экс-секретать суда создавала «липовые» иски ради получения 2,5 миллионов рублей

Женщину разоблачили после ряда экспертиз
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыФото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Истцы даже не подозревали, что подавали в суд на компенсации за расходы на адвокатов. Об этом они узнавали от следователей. Преступника нашли в суде.

По данным следственного комитета Югры, в 2017 году из Березовского районного суда в Министерство финансов Российской Федерации для получения выплат поступили официальные документы об удовлетворении судом исков о компенсации морального вреда, связанного с незаконным уголовным преследованием, и возмещении расходов на услуги адвокатов на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей. При проверке данных документов сотрудники Минфина выявили признаки подлога – в документах содержались не соответствующие действительности сведения.

В дальнейшем следователи СКР установили, что уголовные дела в отношении граждан, от имени которых были составлены иски, Березовским районным судом не рассматривались, с исковыми требованиями в суд истцы даже не обращались.

Следователи провели многочисленные допросы, очные ставки, психофизиологические исследования с применением полиграфа, комплекс экспертиз, в числе которых почерковедческие, компьютерно-технические, чтобы найти преступника. Им оказалась бывшая секретарь судебного заседания. В настоящее время женщине предъявлены обвинения в покушении на мошенничество в особо крупном размере и служебным подлоге.

Для получения 2,5 миллионов рублей из бюджета Российской Федерации обвиняемая самостоятельно изготовила, оформила и организовала отправку подложных судебных решений в Министерство финансов.

В ходе допросов обвиняемая дала признательные показания.

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